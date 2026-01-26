Svi čekaju njenu reakciju: Asmin ponovo isprozivao i ponizio Staniju, Anđelo jedva dočekao da oplete po Matoroj (VIDEO)

AKTUELNO

Au!

U toku "Mićine igre istine" došlo je do rasprave zbog ocena koje je žiri dodelio tokom audicije za "Talent show".

- Mića nije bio pristrasan kod velikih ocena. Miki nije bio dobar u žiriju. Imao sam osećaj da si kod mene pristrasan sa malim, ali opravdano - rekao je Asmin.

- Hteo sam da ti dam pet, ali mi je Jakšićka nekako bila dominantnija - rekao je Mića.

- Mislim da Miki i Ilija nisu dobri bili u žiriju, Bora je svakako prepisivao. Od ovih mladih pevačica niko ne zna da peva, sreća samo što dobro izgledaju. Niste ocenjivali trud, hrabrost i energiju. uroš da je bio žensko ne bi pobedio. Po meni bi bilo realno da je Uroš prvi, Maja druga i Aneli treća - rekao je Asmin.

- Mića je pogao da Aneli ugura u pobedu - rekao je Sale.

- Maja je snimila Stanijinu pesmu bolje nego Stanija, jer je ona pevala na plejbek - rekao je Asmin.

- Anđelo zašto misliš da su Matorini performansi usmereni prema tebi? - pitao ej Mića.

- Naravno da jesu! Teodora Džehverović u prvoj pesmi ne pleše, vozi se na motoru i ne postoji plesna tačka. Ta pesma nije za plesnu tačku, moglo je milion drugih pesama da se izvede. To je direktna provokacija prema meni. U trećem performansu je više imitirala Kačavendu, ali opet od tri tačke u dve spomeneš tvog neprijatelja... - rekao je Anđelo.

