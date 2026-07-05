Nikad neće prestati sa varanjem! Bivša učesnica Elite sigurna da Asmin ne ume da voli jednu ženu, čak i nju pokušao da smuva! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U novom izdanju emisije "Pitao BiH za druga" bivša učesnica Elite 9, Radmila Todorović i poznata astrološkinja Ruža Kralj prokomentarisale su aktuelna dešavanja iz Bele kuće. Ovoga puta krenule su sa najpoznatijom četvorom, Asminom Durdžićem, Majom Marinković, Aneli Ahmić i Stanijom Dobrojević.

- Smešno je da pomislimo da će doći do bilo kakvog spuštanja lopte između Stanije i Maje ili Aneli. Jasna je netrpeljivost i veliki rivalitet. Nije to ništa toliko katastrofalno koliko oni prave. Asmin ne ume da voli. Žene su njemu samo trofej. On je imao Aneli, pa je smuvao Staniju koja je veliko ime i na kraju je završio sa Majom. On do podne ne voli nikoga, a od podne ni sam sebe. On je sa mnom pokušao par puta, ali ja sam mu rekla da mene ne može da smuva. On ima poremećaj ličnosti. Ume da bude za neke stvari dobar, ali to je sve lažno - rekla je Rada.

- Jednom kad vas mupkarac prevari javno nikad stati neće. Tu izgubi poštovanje i kontrolu prema toj ženi. Muškarca morate ostaviti na svoje mesto da vas poštuje i ceni. On ima ljubav na momente prema svakoj ženi, ljubav na instant - rekla je Ruža.

- Ja Maju mnogo volim, ali ispada da je odnos započela zbog priče. Lakše joj je da ima nekog partnera, dosadno joj je u rijalitiju - rekla je Rada.

- Stanija je najduže izdržala da ima dostojanstvo, ali sad je pukla jer je izazivaju. Aneli je od početka počela da priča i pljuje, a nije trebala ni da se okrene prema njemu - rekla je Ruža.

Autor: A.Anđić