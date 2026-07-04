Totalno promenio ploču: Alibaba ipak ne misli loše o Maji, gnusne prozivke joj izrekao jer je bio u crvenom! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom Durdžićem o njegovom odnosu s Majom Marinković.

- Kada se vratiš u taj period kad si osvajao Maju, da li si tada zamišljao da će vam odnos biti ovakav? - upitao je Darko.

- Nisam očekivao. Baš sam se pre dva dana setio Janjuševih reči, sve je bio u pravu od A do Š - rekao je Asmin.

- Da li misliš da ćeš ikada povratiti dostojanstvo i poštovanje koje si zbog nje izgubio? - upitao je Darko.

- Mislim da ću moći da povratim, sve se u životu da vratiti. Maja meni ne radi ništa osim što mi ljubomoriše, ona nije toliko loša devojka i čovek osim što je bolesno ljubomorna. Mene izludi što ona mene stalno pita: ''Gde gledaš?''. Ja napolju nikad nisam imao situaciju da raskidam zbog treće osobe - rekao je Asmin.

- Kada si shvatio da je Maja ista kao Stanija i Aneli, pa čak i mnogo mnogo gora? - upitao je Darko.

- To kažem u svađi, naravno da ne mislim to - rekao je Asmin.

- Da li si svestan da ne možeš da pravdaš svaku svoju izjavu afektom? - rekao je Darko.

- Ja Maju vređam samo kada se svađamo, ja u crvenom ne biram reči - rekao je Asmin.

- Rekao si da ti ne pada na pamet da budeš napolju sa devojkom koja briše Đukićevu sp*rmu sa s*sa? - upitao je Darko.

- Moram prvo da vidim taj klip, pa da odlučim - rekao je Alibaba.

- Rekao si da je Maja poslednja devojka na svetu kojoj bi napravio dete? - upitao je Darko.

- Sve dok ne rešim sto posto problem oko Nore, ne zanima me drugo dete - rekla je Maja.

Autor: N.P.