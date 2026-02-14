AKTUELNO

Zadruga

Demantovao sam sebe: Luka promenio ploču, Aneli ga ipak nije terala da se odrekne porodice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o haosu s Lukom Vujovićem.

- Aneli, ako je već Luka neko ko viče pred detetom i ko je tebe tukao, kako onda daješ dete takvom čoveku? - upitao je Darko.

- Ovo je sve bilo pred rijaliti, nije ranije - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' istina da si ti popila šaku tableta i da mu se nisi javljala? - upitao je Darko.

- Ja nikad nisam popila tablete da se ubijem, nego tabletu svoju terapiju. Luka je otišao zbog svađe sa Asminom i njegovim menadžerom, a on je to preuveličao - rekla je Aneli.

- Meni je špkantno da Luka ne veruje Milanu da Biljana šalje Osmanu izvršitelja - rekao je Darko.

- Milan ume da kaže nešto i da posle kaže: ''Šalim se''. Ja već dva meseca ovde ne spavam, a nikad nisam doživeo da moja majka šalje policiju na kuću - rekao je Luka..

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, kako komentarišeš Lukine tvrdnje da si ti njega terala da se odvoji od porodice? - upitao je Darko.

- Spreman je na sve i svašta u ovim momentima, ali pogrešan način je izabrao. Nikada mu ništa nisam branila, terala sam ga da zove oca dok on nije hteo - rekla je Aneli.

- Nije me terala da se odreknem porodice - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

