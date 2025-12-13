AKTUELNO

EMOCIJE NISU PRESTALE?! Aneli grli Janjuša i umiljava mu se, Bora ipak bio u pravu da ga nije prebolela?! (VIDEO)

Tokom ankete za osobu koja govori istinu uprkos svemu, dok su učesnici izlagali svoje stavove, Aneli Ahmić iskoristila je da se u nekoliko navrata obrati svom bivšem momku Marku Jajuševiću Janjušu.

Usled toga, ona ga je u nekoliko navrata prisno zagrlila, što su učesnici zapazili, a tom prilikom nije skidala osmeh sa lica.

Da li je ovo znak da je sumnja Bore Santane koju je danas izrekao da Aneli ipak nije prebolela Janjuševića tačna, procenite sami.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

