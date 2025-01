Bebica siguran da Uroša više ne interesuje Jelena, da bi bio sa Enom odmah kada bi ona to poželela, on od nemoći da se opere totalno promenio ploču! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pretres nedelje" sa Ivanom Šopić. Reč je dobio Nenad Macanović Bebica, koji je dao svoj sud o Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji.

- Njih dvoje su tri meseca u vezi, ali ne znam da li su spojili sedan dana bez problema. Peja je znao nju da uvredi, ali nije petljao sa drugim ženama. Mislim da je Urošu dosadila Jelena, on ne voli mirne veze. Rekao je i svom drugu Mateji, da je njemu to dosadilo još pre nedelju dana, i da pokušava da izađe iz svega toga - rekao je Bebica.

- Da li si odmah po Matejinom izlasku rekao da se Urošu sviđa Ena? - pitala je voditeljka Munju.

- Nametnuo sam ti to, prećutao si samo. Nisam ja za džabe rekao tako nešto, video sam bliskost između vas - rekao je Munja.

- Sve ste obrnuli, sve ste kontra rekli - rekao je Uroš.

- Ne pada mi na pamet da se svađam sada sa Enom, da li se njoj sviđa Uroš ili ne, ona je svojoj vezi najveći neprijatelj - rekao je Munja.

- Ona je neko ko je lepa devojka zgodna, ali ne privlači me uopšte - rekao je Uroš.

- Urošu se sviđa Ena, to je jasno. Danas kad je bio budžet rekao je "nismo pričali, ali smo se pogledima razumeli". Poenta je da si sada shvatio šta si napravio, Ena je digla rampu, i ti sada skrećeš temu - rekao je Bebica.

- Problematika je što ni od Ene ni od Uroša nismo čuli šta je dovelo do tog klipa - rekao je Mateja.

- Pa to je jer se ona njemu sviđa. Kako se ja ne grlim ovde, niti sam blizak sa drugim ženama. Jelena je sve to videla mnogo pre, pre nego što je ovo sve došlo ovde za sto. To je sve jer Jelena vidi šta se dešava, pošto provode vreme zajedno - reklao je Bebica.

- U trenutku kada je ona forsirala da se odvojim od Ene, nisam hteo, jer to nije imalo nikakav oblik tada. Sada kada je sve to poprimilo neki oblik, svojom voljom mogu da se udaljim - rekao je Uroš.

- Jel ti žao što nećeš biti sada drugar sa Enom? - pitao je Bebica, Uroša.

- Ne, boli me ku*ac - rekao je Uroš.

- Postavio sam dve opcije, ili je potreba ili inat. Mislim da je inat - rekao je Mateja.

- Ispada da sam ja glavni krivac za sve, ova klošarka sada patetiše da bi joj se Peja vratio. Odvratni su mi - rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.