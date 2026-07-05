Kakvo uništenje Asmina Durdžića: Maja razvezala jezik i urnisala sopstvenog dečka, ovako brutalna nije bila nikada! (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Majom Marinković o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Ovo je jedan ološ raspali koji vređa svačiju porodicu, a kad se njegova uvredi onda je to problem. Njegova porodica, to su samo monstrumi koji pričaju da Nora nije njegovo dete. Otac mu je bolesnik i monstrum koji je rekao da će da ispali šanžer metaka u Noru. Rekao mi je da mu je sestra promiskuitetna devojka i da nema ko je nije razvlačio - rekla je Maja.

- Mrš k*rvo - rekao je Alibaba.

- Seka ti je k*rva. Ti si bio jedna kerina šest meseci, sad ću te vratiti na mesto. Njegov p*nis je poprilično mali, od 1 do 4 milimetra. To mi je bila priprema za Budvu, malo sam se poigrala - rekla je Maja.

- Rekao ti je da ti se guzica raspala od s*ksa u zadnjicu - rekao je Taki.

- On to gleda po sebi, sad ću da ti pokažem nešto. On je meni tražio da mu namažem ovo ulje i da mu guram ovaj body mist u zadnjicu, to mi je tražio - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš što je rekao da neće šetati devojku koja briše Đukićevu sp*rmu sa s*sa? - upitao je Darko.

- On mene više ne može da vređa, priča o sebi samo. Za tih 36 godina mora da nauči da se žena voli i poštuje, da se žena ne vređa. Priča nešto o mom ocu, a on je pacov kog nema pas za šta da ujede. Stanija i Aneli će mu biti male bebe šta ću mu ja uraditi - rekla je Maja.

- Šta misliš da će ti Taki reći kada te vidi? - upitao je Darko.

- Treba da mi kaže: ''Đubre jedno, ološu jedan, s kim si ti sebi dozvolila da budeš''. Asmin je ovde branio Takija lažno, a moj otac je život dao za svoje dete. Istina je da ga boli k*rac za ćerku - rekla je Maja.

Autor: N.P.