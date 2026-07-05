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Nora nije zapuštena, ona je napuštena: Nerio podržao Staniju u sukobu sa Aneli, a evo šta kaže za Maju i Asmina (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

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U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Neriom Ružanjijem o sukobu Stanije i Aneli:

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- Moram da kažem prvo da Nora nikada nije bila zapuštena, to dete je zaštićeno - rekao je Nerio.

- Nije zapušteno već zanemareno jer je Aneli u rijalitiju tri godine - dodala je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možda je ona mislila da je Nora napuštena jer je Aneli ovde, a ne zapuštena. Moram da kažem da je Stanija bila dominantnija u njihovoj svađi, a Aneli se branila vikanjem, a Stanija je imala bolje argumente, moram da kažem da je to samo za večeras, ne uvek - dodao je Nerio pa se osvrnuo na Asmina i Maju.

- To je katastrofa, nenormalno, toliko teških i gadnih reči, ali ne bi me iznenadilo da se pomire - dodao je Nerio.

Autor: N.B.

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