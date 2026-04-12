Vidim je kao Staniju da sedi na stolu u Eliti 10: Kačavenda vinula Dobrojevićevu u nebesa, pa nablatila Alibabu i Maju kao nikada (VIDEO)

Ne štedi reči!

Milena Kačavenda dobila je reč od voditeljke Ivane Šopić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Počeću od Stanije, meni se mišljenje o Staniji nije promenilo. Ovo što se tebi zamera da si ušla bogougodna pa da sada vređaš ljude, meni si ti bila jasna od početka. U rukavicama si sve rekla, vrlo kulturno. Meni se sviđa tvoj karakter, naravno da ćeš da se braniš. Koga intresuje fakultet?! Tu smo, gde smo...Naravno da treba da vređaš, vređana si ovde, ona mi je rekla da ne očekuje da će da je gazi i verujem da nije očekivala. Jesu maske pale, jeste situacija i veliki zaokret, samim tim kada se provlačilo da ćeš ti potencijalno ostati, a tada su se pokazali i Asmin, a i Aneli. Ne može niko da mi objasni da je Asmin tek tako pobeleo, prvi put se osetio nelagodno, a u pušionici je rekao da ne očekuje od tebe tako nizak udarac. Pokazal si da je jedna mizerija od muškarca! Muškost nula bodova, on je krenuo da priča o novcu i količini novca, mene to ne zanima. Nijedne sekunde nisam videla da glumiš žrtvu. Sukob sa Aneli mi je bio očekivan. To dete su uveli oni u rijaliti, nije niko od nas koji komentarišemo. Jeste bilo neobično da dođe da razgovara sa Asminom, samo da potvrdi da si bila ljubavnica, a on je opet potvrdio da nisi bila ljubavnica. Što se tebe i Maje tiče, jasno mi je bilo kao dan i kada si rekla da ima priliku da se izdigne ili da uđe u mulj, mislim da je ušla u mulj. Blage si naravi, borbena, to mi se kod tebe dopada - rekla je Kačavenda, pa je nastavila:

- Ništa se promenilo nije što se tiče Asmina. Da, jesam komentarisala sa njim, tačnije, ja sam se obratila. Kada sam ja ovde bila u nemiloj situaciji, provukao mi je: "da smo u dobroj situaciji, ja bih te branio". Mnogi spolja gledaju, naš odnos se nije promenio, a ako me iznerviraju, možda se i promeni. Podržavala sam odnos sa Majom, ali ne menja mišljenje o tome da ja Maju gotivim, ali mislim da se srozala. Vidim Maju kao Staniju da sedi na stolu u Eliti 10. Smatram da je Maja tu ispala neinteligentna apsolutno, jer ako smo Aneli ovde gazili i ništa joj nismo verovali, Stanija se za bar jedno 30 odsto preklapa sa Aneli, govori o tome da Aneli neke stvari nije lagala. Sprdam se sa njim u ovom trenutku, zašto?! Spolja kada gledaju i uđu ovde, misle da su mu*a ober, pa će da vidi kada dođe kraj rijalitija kada mu se bar jedno četvorica ostrve. Gomila još ćuti kada si ti u pitanju, nemoj da misliš, 99 dana prođe kao ništa. Ne svađamo se u ovom trenutku, ja ga vidim odavde da ide da mi baci stvari. Koji si ti muškarac?! To je tvoja nemoć. Ja nikada nisam prišla garderoberu, ništa mi nije bacio jer mu je Maja rekla: "nemoj da sam te videla". Ne dira me, ne diram ga. Mišljenje promenila nisam, ostavljam Staniju, šaljem Asmina - nastavila je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić