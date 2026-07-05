Sada je sve jasno: Evo da li će Mina i Viktor ostati u vezi nakon Elite (VIDEO)

Šok!

Joca Novinar podigao je Viktora Gagića i Minu Vrbaški u večerašnjoj emisiji kako bi porazgovarao o njihovom odnosu.

- Koliko sam primetila retko ko komentariše naš odnos, mi nemam probleme, razmišljamo o kraju i to je to. Odnos nam je okej, imamo naše peckalice, ali problema nemamo, moja mama je stala iza nas, e sada što se tiče njegovih verujem da će im on sve to obbjasniti, kakav je ovde boravak i koliko je teško. - rekla je Mina pa je otkrila da li će se pomoiriti sa Borom nakon svega:

- Tužno je što smo toliko toga prošli zajedno, ali eto nema pomirenja.

Nakon Mine, i Viktor je otkrio sve o njihovom odnosu:

- SMirili smo se, mi senvolimo, i jako nam je lepo i verujem da će moji viditi da je sve dobro i da nemaju brinu, i da moja mama vidi koliko se volimo - rekao je Viktor pa se osvrnuo na sukob sa Borom:

- Taj čovek je zlo, a ja ću se potruditi da MIna nikada ne progovori sa njim, a ja ću njega vređati nakon svega, jer je on pi*ka mala. Ja o njemu mislim sve najgore, ne mogu da ga ni gledam ni slušam, on sve radi namerno. - rekao je Viktor.

Autor: N.B.