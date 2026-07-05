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KAJE SE, ALI SE NADA: Bora progovorio o vezi sa Anastasijom, ona ga precrtala za sva vremena (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Joca Novinar je podigao Boru Santanu kako bi otkrio u kakvom je odnosu sa Anastasijom Brčić:

- Mi smo super, promenila se, u super smo odnosu, ide nam lepo, i tako i treba. Meni smetaju druge stvari, ja sam drugima pomagao, oni mene uništavaju, ali dobro, videćemo. Ja sam kriv za šta sam kriv, trpim svašta, a mene ljudi vređaju ovde svaki čaš - rekao je Bora.

- Ti si pi*kica - dodao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Anastasija je potom rekla kakav je odnos nje i Bore:

- Više nismo u vezi, ja ne želim da budem sa njim, samo čekam da izađem odavde - reka je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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