Nije divna čim se viđa sa oženjenim muškarcem: Anđelo dao svoj sud o navodnoj aferi Anite i Relje Popovića, zapušio usta Tamari za sva vremena (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Anđelom Rankovićem o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Video si Comaru. Kako komentarišeš njen sukob sa Anitom i to što je iznela aferu sa pevačem? - rekao je Darko.

- Da, bilo mi je drago, ja nju gotivim. Drago mi je da sam ih sve video. Anita je pričala neke stavri, pričala neke šifre sa Tamarom i Comara joj je uzvratila za ono što je Anita ovde došla i iznela. Anita je ta koja je došla i rekla te stvari. Comara je htela da joj da do znanja da nije ni ona divna i sjajna, samo javnost ne zna sve. Milica je mislila verovatno da nije divna čim se viđa sa oženjenim muškarcem - rekao je Anđelo.

- Uroš je pitao da li je to Relja Popivić, a ti si rekao da si neke sigrnale ukačio? - pitao je Darko.

- Ja nisam siguran za bilo koga. Ja sam to skapirao odavno. To što je Uroš izneo ima veze sa njim i Anitom. Jako je ružno što je uplela nekoga. Neko da je hteo da bude u rijalitiju, prijavio bi se za rijaliti. Uroš je Anitin drug i ono što on kaže ima težinu. To je katastrofa. Da li jeste ili nije, to su njihove stvari za peglanje. rekacija je bila drugačija nego što bi bila na neku glupost. Vika, dreka i dranje... Ne možeš da uđeš sa pričom da bi srušila Balkan i da se onda čudiš. Ti si ta koja je nagoveštavala neke stvari. Ja sam čuo još neke stvari. Ona jeste dok je bila sa Lukom ustajala i pričala neke šifre. Meni je najbitnija stvar što je preko moje grbače pravila jadnicu i žrtvu u narodu i javnosti, a ja sam bio čovek koji je nju uništio. Ona je pravila teren da uđe kao jadna žrtva Anđela Rankovića - rekao je Anđelo, pa se osvrnuo na Tamaru:

- Ja bih imao mnogo više da pričam sa njom. Obratila mi se i rekla mi je da dala izjavu da je 80% što sam rekao istina. Ispričao sam šta je istina, ali sam ispričao 100%. Ovih 20% kojih je ostavila je za drugi obraz. Ona će jednog dana shvatiti da ona nije PR Anite stanojlović jer Anita nije brend. Ona je jedna učesnica rijalitija kao što smo svi ovde. Mi smo svi ovde samo prepoznatljiva lica. Ja svoje prijatelje ne stvaljam u ulogu PR-a. Tamara joj služi kao potrčko. Ona je starija osoba, vozi, odvozi, zove i ove i one ljude. Anita je rekla da ona to plaća Tamari. Nije pravo prijateljstvo da ja plaćam prijatelju. Onih 20% što je Tamara ostavila će očistiti njen drugi obraz - rekao je Anđelo.

