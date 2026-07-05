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NOVA RASPRAVA KAČAVENDE I ANĐELA: Pljušte prozvike, on rešio da joj bude DOKTOR (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

AU!

Anđelo Ranković je nakon sukoba sa Stanijom Dobrojević ušao u sukob i sa Milenom Kačavednom, de su pljuštale uvrede.

- Zbog čega ti je dosta Milene Kačavende? - upitao je Darko.

- Žena je totalno odlepila - govorio je Anđelo.

- Molim produkciju da mi otovori karton, da mi Anđelo bude lekar. Bio mi je ginekolog u sedmici - dodala je Milena.

- Žena od 50 godina ima snage da se svađa u pet ujutru - dodao je Anđelo.

- On i ja ne koristimo istu farbu za kosu, a ne mogu da budem sa devojkom kao što je on. On nema prava da priča, on je moj psihijatar, moram da budem uz njega - dodala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma ovde sve ludo - govorio je Anđelo.

- Ako uđem u desetku, jedva čekam da mi šalje sliku opet - dodala je Milena.

- Tebi je slao tableronu - dodao je Darko.

- Meni napada njih desetorica, a svi pi*kopaćenici - rekla je Milena.

Autor: N.B.

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