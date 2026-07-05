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Je l' ispravno to što si uradio? Maja nije ni oči otvorila, već krenula da turira Alibabi mozak! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Maja Marinković i Asmin Durdžić nakon buđenja su odmah otišli do pušionice kada su popričali o svom odnosu.

- Boli me glava - rekla je Maja.

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- Idi lezi - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma kakvi - rekla je Maja.

- Ja da sam hteo tebe da ponižavam, ne bih se pomirio s tobom - rekao je Asmin.

- Je l' ispravno to što si uradio? - upitala je Maja.

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- To je najmanje šta sam mogao da uradim u tom trenutku - rekao je Asmin.

- Ti bi nakon svađe sa mnom napolju otišao i izj*bao drugu ribu - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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