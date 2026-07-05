Je l' ispravno to što si uradio? Maja nije ni oči otvorila, već krenula da turira Alibabi mozak! (VIDEO)

Haos!
Maja Marinković i Asmin Durdžić nakon buđenja su odmah otišli do pušionice kada su popričali o svom odnosu.
- Boli me glava - rekla je Maja.
- Idi lezi - rekao je Asmin.
- Ma kakvi - rekla je Maja.
- Ja da sam hteo tebe da ponižavam, ne bih se pomirio s tobom - rekao je Asmin.
- Je l' ispravno to što si uradio? - upitala je Maja.
- To je najmanje šta sam mogao da uradim u tom trenutku - rekao je Asmin.
- Ti bi nakon svađe sa mnom napolju otišao i izj*bao drugu ribu - rekla je Maja.
Autor: N.P.