Nisam mentol, osećaj me ne vara: Bebica ponovo turira mozak Teodori, ona na sve načine pokušava da ga se reši! (VIDEO)

Haos!
Nenad Macanović Bebica ponovo je počeo da turira mozak Teodori Delić koja je ovog jutra imala velike bolove zbog zuba i nije bila raspoložena za svađu s njim, ali on je nije ostavljao na miru.
- Ne mogu da sedim više za ovim stolom - rekla je Teodora.
- Dobro, ajde idi spavaj. Nema veze, ajde, neću da pričam i to je to - rekao je Bebica.
- Nema ni potrebe - rekla je Teodora.
- Već sam ti rekao i sve znaš, mene osećaj ne vara nikad - rekao je Bebica.
- Onda me ostavi - rekla je Teodora.
- Važi, nemaš osećaj. Ovo ti je osećaj - rekao je Bebica i pokazao na Filipa.
- Blamiraš se - rekla je Teodora.
- Meni ništa ne treba iz prodavnice, baš me briga. Ja nisam mentol - rekao je Bebica.
- Ubijaš me - rekla je Teodora.
- Ne mogu da komuniciram - rekao je Bebica.
- Svađaš se sa mnom, ja s tobom ne. Ja se ne svađam, samo trpim tvoje ponašanje - rekla je Teodora.
- Ima problema jer ja nisam mentol - rekao je Bebica.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić