AKTUELNO

Zadruga

Nisam mentol, osećaj me ne vara: Bebica ponovo turira mozak Teodori, ona na sve načine pokušava da ga se reši! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Nenad Macanović Bebica ponovo je počeo da turira mozak Teodori Delić koja je ovog jutra imala velike bolove zbog zuba i nije bila raspoložena za svađu s njim, ali on je nije ostavljao na miru.

- Ne mogu da sedim više za ovim stolom - rekla je Teodora.

- Dobro, ajde idi spavaj. Nema veze, ajde, neću da pričam i to je to - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema ni potrebe - rekla je Teodora.

- Već sam ti rekao i sve znaš, mene osećaj ne vara nikad - rekao je Bebica.

- Onda me ostavi - rekla je Teodora.

- Važi, nemaš osećaj. Ovo ti je osećaj - rekao je Bebica i pokazao na Filipa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Blamiraš se - rekla je Teodora.

- Meni ništa ne treba iz prodavnice, baš me briga. Ja nisam mentol - rekao je Bebica.

- Ubijaš me - rekla je Teodora.

- Ne mogu da komuniciram - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svađaš se sa mnom, ja s tobom ne. Ja se ne svađam, samo trpim tvoje ponašanje - rekla je Teodora.

- Ima problema jer ja nisam mentol - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

