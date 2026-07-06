Sramota me je da je držim za ruku i da šetamo: Asmin ponovo progutao Majine najstrašnije uvrede, ne zna zašto joj oprašta! (VIDEO)

Bez kočnica!

U toku su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, a naredni sagovornik kog je ugostio u Šiša bar je Asmin Durdžić.

- Ne verujem da su se odrekli ali jesu šokirani. Nisam muškarac koji se sladi suzama. Nije to emotivna manipulacija. Ja da nju ne volimj ne bi me interesovalo da li plače ili ne. Celu noć nije spavala i gledala je na sat. Došla je tačno u 10 i nisam mogao da dozvolim da je izbacde iz Odabranih. - rekao je Asmin.

- Koliko si pričao Maji za svoju sestru da je promiskuitetna? - pitao je Darko.

- Nikada se nije obrukala javno. Ima svoj beauty salon. Nikada nije nazavla za pomoć, borbena žena. Ja juče nisam ni imao snage da demantujem. I ja sam njoj rekao najstrašnije reči - rekao je Asmin.

- Kakve traume imaš iz detinjstva? - pitao je Darko.

- Ja sam, pričao da je moja mama dobra žena, domaćica. Nikada sebi nije kupila čizme, a da nije kupila svojoj deci. On nju vodi svakih par meseci negde na odmor. Imam traume kad sam bio mali jer sam bio slabić. Ona je to slagala da bi mene povredila zbog Takija. I ono za bodi mist i ulje. Dok sam sa njima u vezi najbolji sam, a kad raskinu prave od mene monstruma - rekao je Asmin.

- Da li imaš gram sramote, dostojanstva pa da neke stvari ne dozvoljavaš da ti se rade? - pitao je Darko.

- Ja nisam preko ničega prešao. Kada legnem meni se vrati film. Ja nju stvarno volim. Sramota me je da šetam sa njom i da je držim ruku. Meni da Maja nije prišla, ja njoj ne bih u životu prišao. Rekao sam joj da ako napolju tako napravi, ja odoh. Ja sebe ne prepoznajem. Ona ne zna da pokaže sramotu. Ona jeste divna devojka kada je normalna ali ima te prebačaje - rekao je Asmin.

- Ti si impulsivan, da li stvarno misliš da ćeš moći da izađeš sa ovom devojkom na kraj? - pitao je Darko.

- Nije do mene. Ja želim miran odnos. Video si kako sam Staniju navukao da mi se nasmeje. Ona je došla meni u lice i nasmejala mi se, kad je ušla u kuću nešto je dobacivala Aniti. Ne želim to da radim zbog Maje. Maja mi je obećala da neće imati nijednu grešku - rekao je Asmin.

- Šta treba da se desi i da ti definitivno kažeš da je kraj svake priče? - pitao je Darko.

- Jutros je svašta rekla. Ona je ta koja je meni prišla i slab sam na nju kada priđe. Ovo što izgovara, ne znam zašto opraštam. Napolju da mi kaže nešto ja bih otišao i nikako ne bi došla do mene. - rekao je Asmin.

- Je l' si u stanju da je napolju ponosno šetaš za ruku? - pitao je Darko.

- Sada ne - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović