I KER JE GOSPODIN ZA MENE: Asmin pokušava da se opere od svih Majinih poniženja i sočnih uvrerda koje joj je zauzvrat uputio! (VIDEO)

Bez kočnica!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Milan Milošević podigao je Luku Vujovića da prokomenatriše prethodno pitanje u vezi Maje Marinković, Stanijom Dobrojević i Asminom Durdžićem.

- On će joj uvek vraćati za Staniju. Pitali su ga komentatori za vezu, on je rekao da ako doživi jedno poniženje tu je kraj. Ja sam rekao da je bolesno šta su jedno drugom rekli. U ovom odnosu je više do Maje. Maja je ta koja pravi scenu. Njoj su samo dve osobe bitne u faktoru, u glavi su joj Stanija i Aneli - rekao je Luka.

- Ja se svake srede pravdam za njena poniženja. Ona im,a pravo da bude ljubomorna, i ja sam. Ja sam njoj dvadeset puta praštao što nisam ni jednoj ženi. Ne želim da je se rešim samo želim da bude normalna. I ker je gospodin za mene. Ona je mene ponizila najstrašnije - rekao je Asmin.

- Na šta ti to smrdi Majin krevet? - glasilo je pitanje.

- Imali smo malu svađu, ona me je pitala za posteljinu. Ja sam na osnovu te posteljine rekao da mi smrdi na sp*rmu i je*ačinu - rekao je Asmin.

- To je razlog naše svađe. Nisam aludirala na Filipa. Iznervirao se, krenuo je da baca jastuke. Preterao je. Ne znam šta bih rekla, grozna svađa - rekla je Maja.

- Asmin je rekao za Staniju da nema prljav veš i onda posle nekoliko sati u svađi ti Maji to kažeš. Ne postoji vadilica za ove stvari - rekla je Matora.

- Maja će proći kao nijedna od njih. Od njihove veze nema ništa. Poniženjima nikad kraja, jeza - iznela je Kačavenda.

Autor: Teodora Mladenović