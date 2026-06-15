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NEMOĆAN JE I NE MOŽE DA GLEDA ANELI SA DRUGIM MUŠKARCEM: Uroš izneo svoj sud o Lukinoj sujeti, pa se dotakao Mininog i Viktorovog odnosa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez kočnica!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru ugostio je Uroša Stanića koji je progovorio o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Kako komentarišeš dešavanja u kući? Šta je najpodložnije komentarima? - pitao je Darko.

- Asmin i Maja koji nemaju obraza ni stida. Njihove svađe koje su učestalije. Oni treba da budu do kraja života zajedno. Našli su jedno drugo. Krpa je našla zakrpu - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš što je pikla tikva između Milene i Stanije? - pitao je Darko.

- Očigledno je iz sukoba sa Asminom stala an Stanijinu stranu. Nisu se iskreno družile. Lična korist. Kačavenda nikoga iskreno ne brani. Kad tad nekog izda i zabode nož u leđa. Paradoks svega mi je da Asmin i Maja podržavaju sada Milenu - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli i Filip, je l' će se njihov odnod nastaviti? -pitao je Darko.

- Ona traži utočište u Filipu. Jeste stvorila neke emocije i Filip takože ali on je folirant. On je kvaran folirant i taktična osoba. Taj odnos neće biti u smeru ka vezi - rekao je Uroš.

- Da li se promenio tvoj odnos sa Janjušem? - pitao je Darko.

- Ne, stao je na moju zaštitu i stranu. Vidim da su mu živci popustili i da je nevorzniji, razumem ga. Uz mene je - rekao je Uroš.

- Da li smatraš da je Vanja kompatabilna sa njim i da je to emotivna veza koja mu prija? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mešam se u nejgove izbore. Rekao sam da ne verujem u tu ljubav i da mi je to mlako. Ako ga Vanja čini srećnim i ja mu želim svu sreću - rekao je Uroš.

- Ima li istine što Luka oseća veću žal što je izgubio Aneli nego za Filipom? - pitao je Darko.

- Konstantno provlačenje Aneli u njihovoj vezi. Željan je da se svađa sa njom da bi bio u kontaktu sa njom. Zamenili su samo devojke. Pričaju obične šlagere. Luka je pokazao veliku sujetu zbog Filipa i Aneli. Luka je nemoćan i ne može da gleda Aneli pored drugog muškarca - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš između Sofije i Terze i Mine i Viktora? - pitao je Darko.

- Viktor kupuje mir jer ne može da istrpi Minino ponašanje. Kupio je mir do kraja rijalitija. Kada izađe raskinuće sa njom. Napravio je od Mine je*ačicom. Terza i Sofija, dve blamantne osobe. Navukla ga je da ga napravi na još veću budalu. Sofija je trenutno nemoćmna i treba joj potrčko. Pokazala je njegovo pravo lice - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović

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