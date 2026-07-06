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Mora da prenese sve od reči do reči: Asmin morao da preda Maji ceo referat sa intervjua! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mora da joj prenese ceo izveštaj!

Po zvršetku intervjua sa Darkom Tanasijevićem, Asmin Durdžić morao je da iznese ceo referat Maji Marinković šta je pričao tokom intervjua.

- Slušam - naredila je Maja.

- Slušaj mene, ja sam sve zaboravio - rekao je Asmin.

- Lažeš, sad da smisliš - rekla je Maja.

- Čekaj da se setim kako je počelo - rekao je Asmin.

- Prvo pitanje - nastavila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo pitanje je da li imam stida i srama - rekao je Asmin.

- Drugo pitanje - nastavila je Maja.

- Rekao sam da te volim, da nemamo stida i blama, da nisam mogao da dozvolim da te obezbeđenje izbaci. Bila je tema da li je istina da si mi gurala bodi mist u zadnjicu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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