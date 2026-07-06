Mora da prenese sve od reči do reči: Asmin morao da preda Maji ceo referat sa intervjua! (VIDEO)

Mora da joj prenese ceo izveštaj!

Po zvršetku intervjua sa Darkom Tanasijevićem, Asmin Durdžić morao je da iznese ceo referat Maji Marinković šta je pričao tokom intervjua.

- Slušam - naredila je Maja.

- Slušaj mene, ja sam sve zaboravio - rekao je Asmin.

- Lažeš, sad da smisliš - rekla je Maja.

- Čekaj da se setim kako je počelo - rekao je Asmin.

- Prvo pitanje - nastavila je Maja.

- Prvo pitanje je da li imam stida i srama - rekao je Asmin.

- Drugo pitanje - nastavila je Maja.

- Rekao sam da te volim, da nemamo stida i blama, da nisam mogao da dozvolim da te obezbeđenje izbaci. Bila je tema da li je istina da si mi gurala bodi mist u zadnjicu - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović