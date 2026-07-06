JEDEŠ KAO PROVALJENA: Viktor stavio do znanja Mini da previše puta u toku dana jede, pa joj natrljao na nos da je teška za održavanje! (VIDEO)

Au!

Dok su učesnici čekali koo će sledeći otići u Šiša bar, Mina Vrbaški i Viktor Gagić imali su mini dramu zbog kalorija i količine hrane koje unose u sebe.

- Vidi mi stomaka. Nego mi žao toliko je ukusno, pritisak će da mi skoči - rekla je Mina.

- Ne znam da li te je skuplje obući ili nahraniti - rekao je Viktor.

- Čuj skuplje obući. Ja nisam teška za održavanje - rekla je Mina.

- Jedeš kao provaljena - rekao je Viktor.

- Strašno šta ti pričaš. Ovde ko jede kao provaljen si ti. Možeš 16 puta u toku dana da jedeš - rekla je Mina.

- Čuj ne možeš više. Jela si 16 puta danas - rekao je Viktor.

- Kako si kvaran. Ti od mene hoćeš da napraviš da sam krmača - rekla je Mina.

- Raskidam sa tobom zbog toga - rekao je Viktor.

Autor: Teodora Mladenović