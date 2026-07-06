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Jovana, Sandra i Anastasija pružile Staniji podršku u vezi Alibabe, pa ona poslala pozdrav Takiju: Samo da ga pitam...! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez kočnica!

Dok su intervjui u toku, Stanija Dobrojević, Anastasija Brčić, Jovana Cvijanović i Sandra Todić sumirale su njen odnos sa Asminom Durdžićem.

- Ti si premorena psihički, vidi se - rekla je Jovana.

- Šta je on sve izgovorio. Odvratne stvari, bliži se kraj - rekla je Stanija.

- Bolje u ''Narod pita'' nego ovde - rekla je Sandra.

- Meni je bolje ovde. Ja kad izađem, prepiske, dokazi.. nisam ja taj tip. Kome da ja izbacujem na Instagram neki dokument, sramota me je - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je to teški krindž - rekla je Anastasija.

- Ja sam za sve ovde. Ja bih volela da se nisu pomirili, da se on pokaže još. Pusti to napolju - rekla je Stanija.

- Šta te briga da kačiš na svoj profil - rekla je Jovana.

- Mene će biti sramota stati pred moje - rekla je Aanstasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- On u spoljnom svetu je lepo obučen, pa naočare, dubok glas, kao džentlmen, zaštitinički nastrojen - rekla je Stanija.

- Ovo što sam videla, i Maji govorim da dođe sebi. Sinoć viče je*o te tata monstrum - rekla je Jovana.

- Katastrofa. Samo da pozdravim Takija i da ga pitam je l' i ovo deo rijalitija kad ga je najstrašnije izvređao, a ona opet legla sa njim u krevet - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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