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Žao mi je Nore kakve roditelje ima: Uroš izneo salvu uvreda na račun Aneli i Stanije, a nije imao ni za Asmina i Maju reči hvale! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Do usijanja!

U toku su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, a naredni sagovornik kog je ugostio u Šiša bar je Uroš Stanić.

- Ko se pribojava izlaska? - pitao je Darko.

- Maja i Asmin i biće im teško da se suoče sa porodicama - rekao je Uroš.

- Kao komentarišeš pomirenje posle onakve svađe? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Blamantno. Maja se pomirila sa njim jer ne bi podnela poraz da ode kod druge devojke. Asmin se sa njom pomirio da bi je ponizio. On nju mrzi iz dna duše. Katastrofa stvari izgovaraju i rade. Njihov početak je osuđen na propast. Uvrede koje gutaju su mi isto katastrofa. Pokazala je da joj ništa nije sveto, pa ni otac. Fascinantno mi je da su se Maja i Aneli udružile. Aneli i Stanija koji sad sukob imaju mi je realniji. Samo što mi je Stanija u nekim stvarima kontradiktorna. Za Karamujića setimo se da je Stanija potvrdila. Strašno mi je da se Stanija poredi sa Norom, da su njih dve žrtve. Jedina žrtva je Nora. Žao mi je Nore kakve roditelje ima. Aneli jeste iskoristila Staniju za ulazak. Stanija je koristila Asmina za novac. - rekao je Uroš.

- Da li si očekivao da će se Anđelo i Stanija onako posvađati? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jasno je da je Stanija pikirala Anđela i da on vodi njene ratove, da pecka Asmina. Anđelo nije hteo da uđe u taj odnos, ona se ispalila, dečko juje odjavio. Sad ona staje i na Kačavendinu stranu u sukobu sa Anđelom. - rekao je Uroš.

- Je l' si primetio da se nešto negativno dešava kod Matore i Dragane? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad uporodim Matorine veze, ona se više kidala i davala, a nekako sa Draganom nije ta lavovska borba. Nema žara i te neke energije. Draganu tišti izlazak i roditelji. Njihova veza je pred kraj. Mlaka mi je njihova veza. - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović

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