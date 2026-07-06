Nikakav muškarac, pravi miš koji se vuče po kući: Ivan Marinković konačno izneo pravo mišljenje o Asminu! Napljuvao ga za sve pare, zbog ovih reči će nastati karambol (VIDEO)

Nije birao reči!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Ivanom Marinkovićem o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Sinoć se desio sukob Asmina i Maja i on je rekao porodici da ga se odreknu ako se pomire. Usledilo je pomirenje, šta ti imaš da kažeš na to? - pitao je Darko.

- Pakao. Sinoć smo očigledno samo Janjuš i ja omašili i drago mi je jer sam video trenutak da će da prekine, pa sam dokazao sebi da to ne gledam kao Dača, nego sam pošao od sebe i svakog normalnog čoveka jer to niko ne bi dozvolio da pređe preko toga. Ja sam sad 100% siguran da neko u tom blatu traži da se izvuče bar prst da mu se vidi. Mislim da Asmin hoće da izvuče ruku. Ovakav mentol da budeš nakon onog što je izgovorio porodici, Majinom ocu... Pokazao je da je on nikakav muškarac i da smo svi imali iskrivljenu sliku o Asminu Durdžiću. On se nama predstavio kao gospodin i kao neko ko drži do sebe, a ne može sebi inteligentan čovek za jednu sezonu ovakav sunovrat da dozvoli. Mislim da su nam Aneli i Stanija pokazale to. One su za mene dve ispod prosečne žene kad je inteligencja u pitanju jer ako su mogle da veličaju ovakvog muškarca... On je za mene postao pravi miš, on se vuče po kući. Ja mislim da se on takmiči sa Takijem. On je sinoć hteo da preseče, a onda je odlučio da Takiju j*be mater kako bi mu pokazao ko mu je ćerka i da ga još više unizi. Blam me je Maju da je gledam, ovo je sramota - rekao je Ivan.

- Šta ona želi da čuje? - pitao je Darko.

- Kad si nemoćan tražiš slamku spasa i da imaš nekog sa kim možeš da podeliš blam. Ona meni namiguje kao da je sve okej, šta je okej? Ja ne znam kako Asmin može da gleda muškarce. Da li će neko moći da kaže da je š od šmekera ili m od muškarca? Šta je Maja koja ga je naterala da pokaže da je miš od muškarca? Nema stida, ni blama da ostane u tim odabranima i da joj kaže "mrš" - rekao je Marinković.

Autor: A. Nikolić