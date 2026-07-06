Svestan je da je spao sa Boga na groba: Teodora sigurna da Asmin po svaku cenu traži Stanijinu reakciju i žali zbog njihovog raskida! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" pričao je sa Teodorom Delić, a ona je bez dlake na jeziku komentarisala aktuelna dešavanja koja poslednjih dana tresu Belu kuću.

- Maja je pokazala da je ne zanima otac. Sad kad vratim film koliko me je napadala zbog Takija, a to je radila zbog ljubomore. Dači je isto opalila šamar jer ju je gađao u centar. Asmin je popljuvao po svojoj sestri, a da ne pričam što je Asmin sinoć jurio za Stanijom i tražio njen pogled, a to nije uspeo da dobije. On je sinoć celo veče tražio njenu pažnju - govorila je Teodora.

- Da li veruješ u to što kaže da je to radio da bi povredio Maju? - pitao je Darko.

- Ne. Ja mislim da je on svestan da je sa Boga spao na groba. Ne kažem da je Maja grob fizički. Sinoć je bio pokušaj da dobije pažnju od Stanije, a mislim da ona više nikad ne bi bila sa njim i da je on toga svestan i da je svestan šta je izgubio. Najupečatljivije mi je da su pokazali oboje da ih ne interesuju porodice, Asmin je pokazao da ga ni Nora ne zanima. Oni su bez obraza - nastavila je Delićeva, a onda se dotakla odnosa Aneli i Filipa:

- Ja sam ubeđena da Filip nema emocije prema Aneli. Njega to ništa ne zanima u emotivnom smislu. Kad stavim na vagu Aneli i Filipa, on je rekao da nikad ne bi bio sa njom i ogradio se, a ona ima čerku i priču da želi da ujedini porodicu, pa na koji način? Sve pada u vodu jer je jurila za čovekom koji je rekao da neće da bude sa njom zbog deteta. Filip je ozbiljan folirant, ali jasno je dao do znanja da je to ne. Lako je meni sa 25 koja sam se zezala, a nemam ni dete, a ona je u četrvrton deceniji i ima dete kod kuće. Kako će da je vaspita da ide u štek sa guskama i patkama? Meni je to katastrofa. Meni je on jasan, ne zanima ga veze i obaveze. Ja sam primetila da je Filip u poslednje vreme prigrabio taj sindrom žrtve - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić