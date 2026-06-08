AKTUELNO

Zadruga

Ostavio nas na najgori mogući način, rekao da treba da crknemo! Za Aneli je najpohlepniji Asmin, a njih troje su bili Filipov izbor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku.

Danas učesnici na anketi biraju najpohlepnije, a sledeći je ustao da komentariše Nerio Ružanji.

- Najpohlepniji za svakom vaginom u kući Filip, Sara i Boginja najpohlepnije za svakim penisom u kući - rekao je Nerio.

- Pohlepa što se tiča kadra, pažnje, komentarisanja, Ivan, Mića, Stanija - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pohlepan je Nerio, prodao svoju majku, Hana koja je prodala Nerija, i pohlepan je Asmin koji je rekao da njegova porodica treba da crkne i ostavio nas na najgori mogući način - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nisu štedeli reči na njih! Boginja surovo iznela sve o Aneli, pa Dačo izneo svoj sud o Đukiću: Pokazlaza je da je najveće zlo (VIDEO)

Domaći

PODIGAO GLAS! Asmin odbrusio Janjušu jer mu je uputio prekor zbog toga što ne viđa Noru, pa udario na Aneli: TREBA DA BUDEŠ SREĆAN JER JE ONA... (VIDE

Zadruga

Oprostila mu je klip, bili su dobri pred... Stanija otkrila Dači da se Asmin pomirio sa Sitom u OVOM momentu, on saznao da ga je Anita SLAGALA (VIDEO)

Zadruga

TO SU DVE PRLJAVE SPODOBE: Aneli brutalno odgovorila Maji na prozivke, istakla da je Asmin gledao u njenu zadnjicu kako bi NAPAKOSTIO Marinkovićevoj!

Zadruga

REŽE KAO ŽILET! Teodora naoštrila kandže, njih troje je navela za NAJDVOLIČNIJE! (VIDEO)

Domaći

Skočili na noge! Milan otkrio učesnicima da je Anita trudna, a evo kako su reagovali Aneli, Anđelo i Matora (VIDEO)