Ostavio nas na najgori mogući način, rekao da treba da crknemo! Za Aneli je najpohlepniji Asmin, a njih troje su bili Filipov izbor! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.
Danas učesnici na anketi biraju najpohlepnije, a sledeći je ustao da komentariše Nerio Ružanji.
- Najpohlepniji za svakom vaginom u kući Filip, Sara i Boginja najpohlepnije za svakim penisom u kući - rekao je Nerio.
- Pohlepa što se tiča kadra, pažnje, komentarisanja, Ivan, Mića, Stanija - rekao je Filip.
- Pohlepan je Nerio, prodao svoju majku, Hana koja je prodala Nerija, i pohlepan je Asmin koji je rekao da njegova porodica treba da crkne i ostavio nas na najgori mogući način - rekla je Aneli.
Autor: R.L.