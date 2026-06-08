Ostavio nas na najgori mogući način, rekao da treba da crknemo! Za Aneli je najpohlepniji Asmin, a njih troje su bili Filipov izbor! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Danas učesnici na anketi biraju najpohlepnije, a sledeći je ustao da komentariše Nerio Ružanji.

- Najpohlepniji za svakom vaginom u kući Filip, Sara i Boginja najpohlepnije za svakim penisom u kući - rekao je Nerio.

- Pohlepa što se tiča kadra, pažnje, komentarisanja, Ivan, Mića, Stanija - rekao je Filip.

- Pohlepan je Nerio, prodao svoju majku, Hana koja je prodala Nerija, i pohlepan je Asmin koji je rekao da njegova porodica treba da crkne i ostavio nas na najgori mogući način - rekla je Aneli.

Autor: R.L.