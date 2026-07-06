AKTUELNO

Zadruga

Aneli je ubeđena da će pobediti: Jovana otkrila ko zaslužuje krunu na kraju Elite 9! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj žao!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je dočekala Jovanu Cvijanović koja je večeras napustila "Elitu". Ona je podelila utiske svog učešća u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Nisam se osećala da je to to kad sam ušla. Nije me šokiralo ništa oko Janjuša, to je bio moj izbor, a sve što se desilo bilo je prirodno. Energija je negativna, mnogo morbidnih stvari, a rešenje nisu našli - rekla je Jovana.

- Ko je ubeđen da će da odnese pobedu? - pitala je Dušica.

- Aneli je ubeđena, a zaslužuju Boginja ili Ivan - odgovorila je ona.

Nakon što je pušten Jovanin profil ona je napisala pismo u kom je imenovala novog vođu, a takmičari će sutra saznati koga je postavila.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Što se ona navrzla na moje bivše? Aneli gori od ljubomore na Kačavendu, ubeđena da hoće da joj skine Đukića (VIDEO)

Zadruga

Namirisala pakleni plan bivšeg: Aneli ubeđena da će Luka smuvati Anitu zbog fanova i podrške (VIDEO)

Zadruga

'IMALA BIH DVA ROLEKSA!' Miona progovorila o tome da li je bila sa Stanislavom zbog novca! Teodora saterana u ćošak!(VIDEO)

Zadruga

Kuka na sav glas: Aneli se rasula na komade, ubeđena da će ostati bez bratove podrške! Poslala porodici jasnu poruku (VIDEO)

Zadruga

Kolo sreće se okreće: Terza jednim priznanjem uspeo da okonča odnos Sofije i Milana, ona umire od smeha! (VIDEO)

Zadruga

Pobegla bih iz svoje kože: Aneli utonula u očaj, ne vidi svetlo na kraju tunela! (VIDEO)