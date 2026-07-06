Aneli je ubeđena da će pobediti: Jovana otkrila ko zaslužuje krunu na kraju Elite 9! (VIDEO)

Nije joj žao!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je dočekala Jovanu Cvijanović koja je večeras napustila "Elitu". Ona je podelila utiske svog učešća u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Nisam se osećala da je to to kad sam ušla. Nije me šokiralo ništa oko Janjuša, to je bio moj izbor, a sve što se desilo bilo je prirodno. Energija je negativna, mnogo morbidnih stvari, a rešenje nisu našli - rekla je Jovana.

- Ko je ubeđen da će da odnese pobedu? - pitala je Dušica.

- Aneli je ubeđena, a zaslužuju Boginja ili Ivan - odgovorila je ona.

Nakon što je pušten Jovanin profil ona je napisala pismo u kom je imenovala novog vođu, a takmičari će sutra saznati koga je postavila.

Autor: A. Nikolić