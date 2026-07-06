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Sitnica joj treba da se okrene protiv tebe: Nerio bez dlake na jeziku izneo mišljenje o Aneli, poludeće kad čuje šta je rekao za tetku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Iskren do koske!

Tokom "Igre istine" Lepog Miće on je postavio pitanje Anastaiji Brčić o ponašanju Asmina Durdžića i ljudi koji su ga mesecima branili.

- Svi su se udružili sa njim da gaze Aneli jer su imali sa njom sukob iz prethodnih sezona. Njima je sve to odgovaralo zbog rijalitija. Morali su da biraju stranu, a na njenu nisu hteli da stanu. Nema opravdanja za njih - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svi koji su bili udruženi sa njim i p*šili mu k*rac danas ga gaze. Svi koji su branili Asmina sada brane Staniju jer ne mogu da funkcionišu kao jedinke i nemaju svoj stav - dodao je Stanić.

- Nerio, koje je tvoje mišljenje o Aneli i Staniji? - pitao je Mića.

- Stanija sa strane nije loša, ali me za stolom iritira jer mislim da se folira. Ona koristi reči koje su kataklizma. Aneli je van ovoga dobra i nikad sa njom nisam u životu imao svađu niti ružnu reč. Ona je jao prevrljiva sa bliskim ljudima i čim joj nešto ne odgovara okrene se protiv bilo koga. Njoj sekund treba da mi izvređa. Nema zlu dušu, ali je prvrljiva i u rijalitiju pokvarena. Izvan svega ovoga ona mi je tetka i ima dobru dušu. Njoj sitnica treba da se okrene protiv tebe - pričao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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