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Haos: Mića urla na Staniju iz petnih žila, brutalno zaratili u cik zore! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nova drama!

Stanija Dobrojević i Lepi Mića žestoko su zaratili u dvorištu Bele kuće u cik zore.

- Dača je branio Asmina ovde šest meseci, kako možeš da budeš dobra sa nekim ko je branio nekog ko je tebi sve vređao? Moj stav od prvog dana je da joj je Filip kanal, a on zbog toga sa mnom ne razgovara - vikao je Mića.

- Ti si nju prao juče "Farmom 6", da li sam ja imala dete i glumila lažnu žrtvu? - pitala je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što ti njoj zameraš Janjuša kad je bila slobodna? - rekao je on.

- Jer sam ja trpela medijski linč. Zameram ti šta si izgovarao jer na Farmi nije bilo šteka i sena, to je ona đumara prodala - govorila je Stanija.

- Ti si rekla da sam ja prodao ćerku. Ti si meni njega poslala na adresu - dodao je Mića.

- To je laž. Da li sam ja njega slala sa Lukom da pali kuće? Ti sad veruješ njemu. On je sam otišao, a ja sam bila u Majamiju - govorila je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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