Ne postoji gori učesnik, najsujetnija si osoba koju sam ikad upoznao! Ivan Marinković najviše napljuvao Boru: Faca ti se promeni kad vidiš... (VIDEO)

Nijednu lepu reč nije rekao za njega.

Ivan Marinković nastavio je da rešeta svoje cimere, pa je mali budžet dao Dragani Stojančević i Bori Santani.

- Dragana, mislim da si ti jedina koja me je izdala kao prijatelja. Ona je jako privržena svojoj porodici, evo sad i partneru. Mislim da je Dragana želela da odvoji Matoru od svih drugara, i u tome je i uspela. Ako budete raskinule, Dragana će da bude kriva, htela je Matoru za sebe, odvojila je od mnogih ljudi - rekao je Ivan.

- Bora Santana, s ozbirom na to da te nisam poznavao, nikad te nisam video u rijalitiju, kao kad vidiš Zdravka Čolića samo kad peva, ne znaš kakva je osoba, a onda kad ga upoznaš možda ima neke svoje kvalitete ili nekvalitete. Ti si meni katastrofa, ne postoji gori učesnik koji se pojavio, tvoje ponašanje prema tvojim najbližima. Izvređao si sve koje si mogao, najsujetnija si osoba koju sam ikad video, ništa ne prihvataš, imaš oklop, faca ti se promeni kad vidiš da se dvoje ljube. Nemam nijednu lepu reč da kažem za tebe - rekao je Ivan.

Autor: R.L.