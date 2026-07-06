Kad te pogledam kako te unakazio, kao ćerka da mi je zaplakala... Ivan priznao koliko voli Maju i koliko mu je žao što je Asmin ISPONIŽAVAO! (VIDEO)

Istinu joj sasuo u facu.

Ivan Marinković srednji budžet dao je Aniti Stanojlović, uz reči da je 1.000 dinara za bebu, dok je za nju mali budžet, a onda je mali budžet dao Maji Marinković.

- Maja, mali budžet. Ne mogu ja protiv sebe, protiv nekih stvari. Vraćam se u sezonu šest, bila je vrlo slična situacija, tad sam tebi i Anđeli i tebi dao dva mala budžeta, ne mogu protiv sebe. Ne mogu da ti dam veliki budžet jer ti je ovo najgora sezona kojom si sebe ponizila. Čovek pored tebe te je toliko unakazio, izgubila si i gram kredibiliteta, ne poštuješ svog oca, na prvom mestu, kad te pogledam, kad zaplačeš, kao ćerka da mi je zaplakala i vidim tugu u tvojim očima. Međutim, sve posle toga padne u vodu, zaboraviš i šta si radila jer ti je najbitnije da budeš sa čovekom koji te je ovako unakazio, da te je ovako izvređao i tebe i tvog oca. Nisi napredovala nimalo, nazadovala si. Posle ovog pomirenja ne mogu da te pogledam u oči. Ti si drug do koske, darežljiva si, svima ćeš da učiniš, ali ovo sve što sebi dozvoljavaš, katastrofa. Rekao je da j*be Takija u d*pe ili u usta, ako to nije bilo dovoljno, pa makar da ste pet dana bili na razdaljini - rekao je Ivan.

- Ja tebi nemam šta da zamerim, sve si u pravu, sve si komentarisao kao i uvek, ja tebe najviše gotivim od svih, jer si jasan, konkretan, direktan, ne mogu ništa da ti zamerim jer smo mi sami sebe unakazili. Ja bih tebi dala veliki budžet, ali ne gledam kroz pare. Jesam ja izvređala njegovu porodicu, kao što je on izvređao mog oca, ne postoji opravdanje, između nas je bolest emocija, ne može ništa da nas opere, ali do kraja ne sme da se desi nijedna uvreda, da koliko-toliko izađemo normalni - rekla je Maja.

Autor: R.L.