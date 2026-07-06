MISLIM DA ĆE MOJ SIN ŽELJKO BITI POPUT TEBE: Ivan otkrio da njegov sin pokazuje brojne sličnosti sa Neriom, pa dao sud o Hani: KVARNA SI, ALI... (VIDEO)

Dao svoj sud!

Naredni koji je dobio budžet od ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića bio je Marko Janjušević Janjuš.

- Janjuše, mali budžet. Kada je reč o sukobu našem, desio se, ali sad imamo korektan odnos. Iskreno, nisam očekivao da ćeš na onakav način gaziti Kačavendu, ali te razumem jer ja istav takav stav imam prema Sari - kazao je Ivan.

- Nerio, nikada ti neću oprostiti jer si se svoje majke odrekao. Ovo govorim i pored toga jer tvoju tetku Aneli prozivam i ne podnosim, ipak ti majku nikada nisam uvredio. Mislim da je tvoj odnos sa Aneli ovde mogao da doprinese tome da imaš bolji odnos sa majkom. Ipak, nije se desila dobra komunikacija između Aneli i tebe, a ja sam shvatio da ti nikada nećeš svoj stav primeniti, ali dobro. Da li je to tvoj generalni stav i da li će se to promeniti, to ne znam, ali vidim u principu kako funkcionišeš. Mislim da će moj sin Željko biti poput tebe. On voli video-igrice, ima engleski u malom prstu. Isti je kao ti, samo da ne bude po ceo dan kod kuće, ali verujem da on neće biti kod kuće, jer uveliko ide na sportove razne. Tebe smatram pametnim momkom, kao što je i moj sin pametan - rekao je Ivan.

- Hana, ti si, kao i Nerio pokazala da si borac za svoju porodicu kao i Nerio što je. Isto tako, ja mislim da si koletralna šteta u odnosu sa Ružanjijem. Mislim da bi neka druga žena je*ala majku Aneli svaki dan. Kvarna si, ali ja ti to opraštam - kazao je Ivan.

- Matora, tri hiljade za tebe. Znam ja kako gledaš na naš odnos i da bit i meni dala tri hiljade. Dokazali smo da neka banalna svađa nije ostavila posledice na nas. Danas smo u veoma korektnim odnosima, ali da ne treba da budemo najbolji prijatelji, kao što smo možda planirali. Mislim da ćeš bez problema staviti Draganu ako budeš ušla ponovo u rijaliti. E, sad, ako budete krunisale svoj odnos brakom, onda možda se nešto promeni, ako ne, onda ne znam. Mislim da si britka ja jeziku i da si veoma opuštena - kazao je Ivan.

- Jedina stvar koja može da utiče na to da se razdvojimo Dragana i ja je da ona donese odluku tu zbog svoje porodice - rekla je Matora.

Autor: S.Z.