BUKTI RAT TERZE I IVANA! Vode ljutu bitku oko toga koji od njih dvojice je VEĆI BLAM! Tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Haos!

Ivan Marinković otkrio je tokom svoje podele budžeta šta misli o Borislavu Terziću Terzi.

- Dao sam ti mali budžet, užasan si. Dopustio si da ti Sofija vreća najmilije - rekao je Ivan.

- Tebi je Jelena vređala sve i svašta, ti si samo nju video - rekao je Terza.

- Meni nikada bivša žena nije vređala dete, preko toga nikada ne bih prešao - rekao je Ivan.

- Evo, neka bude da nemam osećaj taj očinski, neka bude, ako je tebi lakše - rekao je Terza.

- Ni ja nisam bio cvećka kada sam bio u braku, u jednom trenutku sam stavio ženu ispred svih, ali ti si Terza prešao Sofiji preko Daneta - kazao je Ivan.

- Nisam prešao, nikada neću ni preći - rekao je Terza.

- Mislim da si se ukanalio, imao si bolju poziciju da se iz svega izdigneš - kazao je Ivan.

- Nikada neću biti sa Sofijom, ja to tvrdim. Napolju kada budem bio, zakoračio u svoju kuću, zagrlio svoje roditelje, nema šanse da ja pomislim na ikog iz rijalitja - kazao je Terza.

- Terza, govorio si pre par meseci da je nećeš nikad više poljubiti, da ti se gadi, pa si porekao sve - rekao je Ivan.

Autor: S.Z.