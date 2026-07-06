LAK SI MUŠKARAC, IMAŠ INTIMNE ODOSE S KIM STIGNEŠ: Ivan opleo po Filipu, istakao da ga Aneli koristi, pa Đukić iznenadio izjavom: NI DA UMIREM, NEĆU JOJ PRIĆI! (VIDEO)

Šok!

Filip Đukić bio je naredni učesnik koji je dobio budžet od ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića.

- Filipe, ti si dečko koji ima brojne kvalitete. Dobar si drug, dobar čovek, ali kada gledam tvoje učešće, ne mogu da te provalim nikako. Da li si ti namerno doneo odluku da ideš i da je*eš ovde ribe, da ti je to cilj, ja ne znam. Moguće je i da imaš neke traume iz prošlih veza, pa se tako ponašaš. Ti si lak muškarac, imaš intimne odnose s kim stigneš. Što se tiče Aneli, ona tebe samo koristi, to je moj stav, ali svakao tvoja porodica ne bi prihvatila nju za snajku - kazao je Ivan.

- Ne mislim da sam ja naivan previše, ne mislim da me Aneli koristi. Bira samo pogrešan način da mi stavi do znanjja da joj nedostajem. Međiti, ni da imirem, ne bih joj prišao do kraja - kazao je Filip.

- Za Uroša mali budžet. Ima veoma lošu karakternu crtu, ulazi u sukobe i kad ga niko ne vređa. Poštujem te više nego pre jer mislim da pokušavaš da radiš na sebi. Pokazao si da možeš da napreduješ - kazao je Ivan.

- Mina, četiri hiljade za tebe. Ovo nije nikakava pristastnost. Ja mislim da sam ti promenio tok učešća kad sam ti rekao da mislim da si rijaliti učesnik, što se na kraju pokazalo kao tačno. Veza sa terzom je bila zanimljiva po mom mišljenju, ali to nije bilo dobro. Više bi se osramotila da nisi ušla u odnos sa Viktorom. Veoma si kvarna. Uvaljivala si Viktora u probleme, kao i ona tebe, to je tačno - rekao je Ivan.

Autor: S.Z.