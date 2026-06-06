NEĆE S NJOM, ALI NI BEZ NJE! Filip ŠOKIRAO izlaganjem o Aneli, istakao da je slab na nju, ali neće ozvaničiti vezu! (VIDEO)

Šok!

Naredni gosti u emisiji ''Sa mesta splačina'', bili su Filip Đukić i Tanja Stijelja Boginja.

- Kome veruješ, Boginji ili Aneli? - upitao je Dača.

- Nikome, dok ne čujem kako i šta je rečeno, ali ako je Aneli spremna sve da odglumi, onda se ja ne razumem u žene i u ljubav. Mislim da dovoljno znam o ženama da bih osetio da li se neko iskreno postavlja prema meni i da li je iskren prema meni - kazao je Filip.

- Zašto si rekla da je Filip folirant? - upitao je Dača.

- Rekla sam da je Aneli folirant. On sad moguće da ima neke simpatije, neku privlačnost, ili emocije kako on govori, ali smatram da sa njene strane ne postoje neke emocije - kazala je Boginja.

- Zašto si pored Aneli, a nemaš nameru sa njom da ozvaničiš odnos? - upitao je Dača.

- Slabost, eto. Neka bude da je slabost, ne znam kako drugačije to da objasnim. Ja vam sada govorim da nam odnos neće preći u neku vezu, ja ću se svim silama truditi da tako i bude, od toga nema ništa, da se razumemo. Držim se svog stava i neću sa njom biti - kazao je Filip.

Autor: S.Z.