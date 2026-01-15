Ja nju volim, ali... Terza ni posle gnusnih psovki i uvreda nema snage da na vezu sa Sofijom stavi tačku! (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Bravo devojko, nije ti dugo trebalo i konačno smo čuli tvoje pravo mišljenje o Terzi - glasilo je pitanje.

- Nije mi to pravo mišljenje. Prebacio me je alkohol, ništa ne mislim što sam izgovorila i ceo dan sam loše zbog toga i kajem se jako - rekla je Sofija.

- Kad bi znao sledeće nedelje da će ovde da bude nagazna mina i da ću da poginem svako normalan bi to zaobišao. Ja sam rekao i Filipu ko ga vidi opet da pije, tako isto i tebi, sve što pričate pada u vodu - dodao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam da je njeno ponašanje koje je gradila pogazila za jednu noć. Desilo se, može svakome da se desi i nema opravdanja. Mene je toliko sramota jer sam večeras ovde. Rekao sam ako se ovako nešto slično ponovi ili ako bude pila i sebe dovodila u ovo stanje nema smisla. Meni sve stoji i ne znam da li ću ovo moći da prevaziđem. Ja nju volim, ali me je povredila jer nije smela to da izgovori. Ja njoj nisam ostao dužan, ali je ona to toliko besno izgovarala jer ja nisam ovo očekivao od nje - pričao je Terza.

- Nemojte da pričate kao da sam alkoholičarka. Pijem otkako sam ušla, smirujem njega, igram, pevam. Nemam problem sa alkoholom nego mi se nagomilalo sve i pukla sam. Rekla sam sve najgore, kajem se. Ovo ne znači da alkohol mene prebacuje, nego me je sad prebacilo i desilo se - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

