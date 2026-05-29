Aniti neće biti dobro! Luka pokazao da nije imun na Aneli, pa pokušao Filipu da nabije osećaj krivice zbog muvanja sa njom: On je mene povredio do srži! (VIDEO)

U narednom klipu Filip Đukić je saznao kako ga pljuju njegov bivši drug Luka Vujović i bivša devojka Anita Stanojlović.

- Zbog čega sam ja kvaran? - pitao je Filip.

- Ja sam joj rekao da ispao kvaran jer mesec dana ćuti, ali on je posle toga demantovao sve - rekao je Luka.

- Šta da demantujem? - skočio je Filip.

- Rekli su da je ona sujetna i ljubomorna. Da je on ustao odmah i rekao ona ne bi imala potrebu da se svađa. Kad je bila tema sa Teodorom on je skakao da se ne povezuje - rekao je Luka.

- Ja koji sam najnebitniji sam kriv - rekao ej Filip.

- On je za Teodoru imao potrebu odmah da skoči, a ovde je ćutao! On je ispao kraran! On je mene razočarao jer je mogao da kaže samo prosto i tema bi bila stopirana - rekao je Luka.

- Tema ne bi bila stopirana, ja sma ovde najnebitniji faktor, oni bi se klali i da sma ja to rekao! To je Dača kačio i oni su cepali, nismo ni Aneli ni ja bili tu. Moja reč neće ništa promeniti - rekao je Filip.

- Dok si se svađao sa Aneli, Filip je tamo ćutao, rekao si: "Mogu da kažem da je Filip kavarn" i rekao si datum kad su se poljubili u vrat - rekla je Matora.

- Ne! Ja sam rekao da smo sujetni pokazali bi to kad su se poljubili za Dan zaljubljenih. On je prvog dana rekao da ne interesuju svađe, ali je trebao da stopira. Filip me i terao da se mirim sa njom. To je život. On je bio sa Anitom, kao da je veza bila. Ja nisam od njega očekivao to da kraja života. Da sam je gledoa ko kombinaciju i da nisam imao emocije, da sam pored nje kao što je on išao kod Teodore, da sam bio sa drugim devojkama, e onda bih mu možda samo zamerio što me slagao. On je mene povredio do srži i ja sam zaplakao, za mene su oni tad bili zajedno. On je mene tad razočarao - rekao je Luka.

- Oboje imaju mišljenje o Filipu ono koje je Anita rekla neki dan. Luka je pričao da nema potrebe da to rade jer nemaju težinu, sad izvlačim da žele da kažu da je Filip kvaran jer igra rijaliti da pušta Aneli da se oni upliću u priču sa njim. Anita na početku govori u fazonu da je Filip tada zaštitio Teodoru, a sada nije Aneli, kao da mu je stalo do Teodore, ali nije do Aneli. Luka kaže da je zamerio Aniti što je vređala Filipa, a Anita je rekla da to nije bilo jako da su se razdvojili - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić