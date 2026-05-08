Spustio je glavu i pocrveneo: Aneli razotkrila Lukine tajne pogledne, izgleda da nije imun na bivšu verenicu (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip u kom Aneli Ahmić pljuje Luku Vujovića i govori da je periferno gleda.

- Ne vidim je, kao da nije tu. Iznenađuje me ovaj klip - rekao je Luka.

- On se svađao sa Stanijom i ja sam njega gledala, on je video da se ja smejem. On perifernim vidom se svađa sa Stanijom, ja se smejem njemu i on mene vidi i spusti glavu, pocrveni, brku mu se smejao. Nisam rekla da me gleda, nego je video da mu se ja smejem šta je radio sa Stanijom - rekla je Aneli.

- Ja ne vidim na daljinu, baš sam nju gledao - rekao je Luka.

- Ima situacija. Kad god se svađa sa Stanijom ili nekim tako ja se smejem, meni je to smešno - rekla je Aneli.

- Nema ništa od toga, palila sam se samo prvih mesec dana. Klipo je čista provokacija! Gledanje u kameru i pozivanje gledalaca da bi moglo da se komentariše. Znam da me voli i da smo srećni - rekal je Anita.

- Aneli ima pravo da govori šta govori. Ovaj par je do juče bio uz mene, a sada su uz nju. Presmešno je da skakavac skače. Likić je presmešan. Skakavac je opsednut sa mnom - rekla je Stanija.

- Više ne komentarišem do kraja rijalitija. preče su mi pare nego ovaj zlotvor - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić