Sve što je Baja govorio je istina: Aneli jedva dočekala da ponizi Anitu, ubacila joj crv sumnje da Luka nije imun na bivšu ženu (VIDEO)

Haos se spremna!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala saznanje da se Luka Vujović tokom veze sa njom viđao i sa bivšom ženom.

- Očekivano, znala sam da će doći tako. Baja je meni bio iskren i ja sam znala na čemu sam. Ja njega nikako ne mrzim. Njegova Lela je mene jako volela, podržavala me od sedmice. Imala sam podršku i od njegove majke. Baš mi je nenormalno da nije imala šta da napiše sad. Verovatno se nešto dešava napolju, neki rat se vodi. Ovo što je Baja rekao za Ninu ja ne znam, ali on se čuo sa njom skriveno. Ona je bila jako drska tad kad je on bio sa mnom, nije htela da se upozna. On se čuo sa malim i mali je tad bio sam sa Ninom, nikad taj Murat nije bio. Njegov i Ninin odnos mi je bio čudan jer se skrivao. On je platio i kartu za Ameriku. Sve što je Baja izjavljivao je bila istina, ne znam zašto bi sada lagao i njih ometao u svom odnosu. Za firmu se jestu sprdali. Asmin je priznao da je to tako bilo. Katastrofa mi je i njen odnos sa mamom. Ja kad sam ostala trudna ja sam haos pravila zbog toga šta će mi reći porodica. Nažalost da ima takav odnos sa majkom. Njena majka čuva to dete i onda mi taj odnos nije jasan - rekla je Aneli.

- Ako trebam da biram između svog deteta i mame, ja biram svoje dete. Ja ne prodajem svoje porodične odnose - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić