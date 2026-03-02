NOVA RUNDA RASPRAVE: Luka ZAPRETIO Aniti raskidom, njene sumnje da nije preboleo Aneli ISPLIVALE NA POVRŠINU: RECI MI ISTINU! (VIDEO)

Haos!
Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su zaratili nakon što joj je on skrenuo pažnju na njeno brecanje.
- Ja ćutim da bih ovde imala mir - rekla je Anita.
- Ćuti, ajde da vidim. Samo ti mene teraj u crveno. Napraviću haos, kunem ti se - kazao je Luka.
- Kakav haos? Gde si pošao? - upitala je Anita.
- Pomeri se od mene, odmah. Namerno praviš ove scene - rekao je Luka.
- Sa koji pravom se ti ovako ponašaš prema meni? - upitala je Anita.
- Pogrešio sam. Izvini, ja sam kriv - rekao je Luka.
- Ti tražiš sve ovo, ti tražiš haos - kazao je Anita.
- Ovo ti je bio poslednji put da si se ovako ponašala - rekao je Luka.
- Ovo ti je poslednji put da si dopustio da mi ovde učesnici govore da ti voliš nekog, da voliš drugu osobu - rekla je Anita.
- Neću te pored sebe, je*e mi se za tebe. Idem da spavam, ja sam kriv, eto - rekao je Luka.
- Eto, reci kako jeste, reci istinu. Reci da si rekao da su me bivši momci ponižavali. Koliko puta si mi Filipa prebacio?! - rekla je Anita.
- Neću vezu, ne znam da budem u vezi, ako ti je tako najlakše. Nisa ti prebacio ništa, ne znam kad sam ti Filipa prebacio, Anita - rekao je Luka.
Autor: S.Z.