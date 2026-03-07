Luka Vujović raskrinkan do srži: Takmičari saznali kako je Aneli pevao pesmu koju je posvetio Aniti, on umire od smeha! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o svađi sa Anitom Stanojlović.

- Luka, koje su to stvari koje ti kod Anite smetaju i dovode te do ludila? - upitao je Darko.

- Ne znam do kad ću da trpim, ne sviđa mi se njeno ponašanje i što sve olako prebaci. Ona je imala potrebu da priča sa Anđelom oko palice i tako dalje, a ona meni prebacuje Anđela. Ja sa strane nisam tri meseca sedeo sa Aneli i nisam dao Aniti razlog da posumnja u nešto. Kad Luka treba da brani sebe onda treba da branim sebe od Aneli, a kad treba da je vređam, onda ne trebam da je vređam. Ona je jako kontradiktorna i neće da me posluša u mnogim situacijama - rekao je Luka.

- Ja sam ti danas zamerila što kad je mene Aneli vređala, tebi je bilo bitnije da dokazuješ da si oženjen nego mene da odbraniš - rekla je Anita.

- Ti si danas odgovorila Anđelu, mora da ima interakcije i da demantujemo jedni druge - rekao je Luka.

- Ukoliko ti je bitan naš odnos, ti ne trebaš da pričaš o Aneli - rekla je Anita.

- Luka, što si lagao da pesme: ''Pogledi u tami'' nema veze s tobom i Aneli ? - upitao je Darko.

- Kada, gde sam joj poručivao pesmu? - upitao je Luka.

- Budalo jedna, kod Drveta si mi poručio pesmu - rekla je Aneli.

- Ja sam pevao Aneli preko trideset pesama, ali nisam išao kod Drveta i to poručivao - rekao je Luka.

- Umesto da kažeš meni: ''Izvini'', ti se smeješ ovde i sprdaš. Ja sam pevala tri pesme s Anđelom i nikad nisam spomenula - rekla je Anita.

- Sad si me Darko ukanalio Boga mi. Majke mi nisam namerno, kako sad da se izvadim? - rekao je Luka.

Autor: N.Panić