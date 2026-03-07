AKTUELNO

Zadruga

NOVA RUNDA HAOSA: Luka pokušao da odobrovolji Anitu, izavao KONTRA EFEKAT: NE GRLIŠ MI SE, IZLUĐUJEŠ ME! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ni trnutak mira!

Anita Stanojlović ponovo je žestoko zaratila sa svoji momkom Lukom Vujovićem, te je došlo do teških reči.

Foto: TV Pink Printscreen

-Šta radiš? Ajde, zagrli me...brate, koliko si loša - upitao je Luka.

- Vidiš da radim nešto, što me vučeš? - upitala je Anita.

- Evo, ja ću da radim nešto od ovog trenutka svaki dan. Važi, ne osećaš da treba sad da te grlim - rekao je Luka.

- Ne osećam sad potrebu. Takmičiš se sad sa mnom. Ja sam loše zbog tebe - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idem sad u Pab da sedim i treniram - rekao je Luka.

- Aha, sad u Pab? Sram da te bude. Izluđuješ me, čoveče! Šta glumiš ti? - upitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

