PUSTILA SAV SVOJ OTROV: Sofija istakla da Filip vešto skriva da je bio intiman sa Aneli: NIKADA NE BI PRIZNAO DA... (VIDEO)

Šok!

Učesnici ''Elite'' danas glasaju za tri najodanije osobe. Naredna je svoj stav iskazala Aneli Ahmić.

- Lepi Mića je najodaniji, uvek je tu bio za mene. Na drugom mestu je Sandra, a na trećem mestu je Anastasija - kazala je Aneli.

- Dača je na prvo mestu, On me nikada nije izdao, koliko god mislili da jeste. Terza je odan, pored svake naše rasprave, on ne gazi preko svojih reči i ne ide preko mene. Filip ne bi priznao da je imao nešto sa nekom devojkom nikada, to je znak i pokazatelj koliko je odan - kazala je Sofija.

- Budala, aludira na mene - kazala je Aneli.

Autor: S.Z.