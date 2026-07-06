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ASMINA NI DA POMENE! Maja za najodanijeg izabrala Durdžićevog neprijatelja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici ''Elite'' danas biraju tri najodanije osobe. Naredni je svoje mišljenje iskazao Luka Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dragana je devojka koja uprkost cituaciji sa porodicom bira svoju devojku, ostaje pored Matore i tu je za nju. Ona je devojka za koju mogu da kažem da je istinski tu uvek za Matoru, odana uvek. Anita je pokazala odanost prema meni, naravno. Na trećem mestu je Viktor Gagić - kazao je Luka.

- Terza, Filip, Viktor, Asmin i Maja su osobe s kojima sam ovde dosta vremena proveo. E, sad, na prvo mesto moram da stavim Teodoru i Bebicu, oni su tu uvek bili uz mene, odani i verni našem prijateljstvu. Kada je krenuo rat između Anite i mene, oni su odmah stali na moju stranu. Drugo i treće mesto će biti Murat i Janjuš - kazao je Anđelo.

- Na prvom mestu je Ivan. Veoma je lojalan i ispravan kada o nekom ima lepo mišlljenje. Sandra, ti si na drugom mestu. Imaš te neke gradske kodekse. Na trećem mestu je Kačavenda - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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