AKTUELNO

Zadruga

ISPLAKALA REKU SUZA: Matora vinula Draganu u nebesa, pohvalila je zbog njene odanosti, pa Asmin udario Milenu ISPOD POJASA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Učesnici ''Elite'' danas biraju tri najodanije osobe, naredni je svoj sud dao Asmin Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo mesto je Kačavenda, ona je odana sinovima jer šalje ku*čeve sinovima od svojih muškaraca da vide s kim se muva ona. Terza je na drugom mestu. Janjuš je takođe veoma odan - kazao je Asmin.

- Pi*ko jedna, moji sinovi će biti tu, pa ćeš ti njima moći da kažeš sve to - rekla je Milena.

- Hvala Luki jer je prepoznao koliko smo Dragana i ja privržene jedna drugoj. To da ne provodimo vreme zajedno nije istina, samo je stvar u tome da ona nije sebična i da mi daje vreme za sebe, kao i ja njoj. Mi imamo samo taj problem jer njeni ne podržavaju naš odnos, to je sve. Što se druge osobe tiče, on nije ispao fer prema Milici Veličković i Barbari, ali jeste prema Dragani i meni. Isto to mislim za Daču i Boginju.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ortodoksna folirantkinja: Miljana 'udarila' Aneli ispod pojasa, pa šokirala sve i Teodoru Delić vinula u nebesa! (VIDEO)

Zadruga

DEBATA KRENULA ŽESTOKO: Matora vinula Sanju u nebesa, Stefani otkrila zbog čega su KRILE TRUDNOĆU (VIDEO)

Zadruga

Eskalacije netrpeljivosti: Matora 'udarila' Anđela ispod pojasa, on joj žestoko odbrusio! (VIDEO)

Zadruga

'UDARIO ME JE GDE NAJVIŠE BOLI!' Milica se razočarala u Terzu zbog njegove IZDAJE, isplakala more SUZA, Kačavenda joj dala savet: Otkačio te je zato š

Zadruga

Izazvala opštu pometnju: Aneli vinula Miljanu u nebesa, Luka odmah reagovao, pa opleo po Ahmićevoj! (VIDEO)

Zadruga

TI SI ĆERKA MONSTRUM, IMAŠ TATU MONSTRUMA: Asmin doživeo POMRAČENJE nakon što je Maja vinula u nebesa svoj ljubavni klip sa Janjušem, pa osetio njen g