ISPLAKALA REKU SUZA: Matora vinula Draganu u nebesa, pohvalila je zbog njene odanosti, pa Asmin udario Milenu ISPOD POJASA! (VIDEO)

Haos!

Učesnici ''Elite'' danas biraju tri najodanije osobe, naredni je svoj sud dao Asmin Durdžić.

- Prvo mesto je Kačavenda, ona je odana sinovima jer šalje ku*čeve sinovima od svojih muškaraca da vide s kim se muva ona. Terza je na drugom mestu. Janjuš je takođe veoma odan - kazao je Asmin.

- Pi*ko jedna, moji sinovi će biti tu, pa ćeš ti njima moći da kažeš sve to - rekla je Milena.

- Hvala Luki jer je prepoznao koliko smo Dragana i ja privržene jedna drugoj. To da ne provodimo vreme zajedno nije istina, samo je stvar u tome da ona nije sebična i da mi daje vreme za sebe, kao i ja njoj. Mi imamo samo taj problem jer njeni ne podržavaju naš odnos, to je sve. Što se druge osobe tiče, on nije ispao fer prema Milici Veličković i Barbari, ali jeste prema Dragani i meni. Isto to mislim za Daču i Boginju.

Autor: S.Z.