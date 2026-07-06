ANĐELO MU TRN U OKU?! Aneli i Filip ušli u žučnu raspravu, Đukić uveren da ona pokušava na sve načine da izazove NJEGOVU REAKCIJU! (VIDEO)

Šok!
Aneli Ahmić krenula je da dobacuje Filipi Đukiću, te je iznela tvrdnju da on na svaki način pokušava da izazove njegovu reakciju.
- Što si ljubomoran jer sam ja pričala sa Anđelom? - upitala je Aneli.
- Devojko, ne. Nemoj da misliš da ja imam dva grama mozga - istakao je Filip.
- Ja sam tebe zamolila da mi se ne obraćaš i da me ne prevociraš. Mene ove tvoje provociraju najstrašnije. One prolaze pored mene i dobacuju mi, ti si taj koji to budi u tim tvojim devojkama. Dečko, mene trenutno pogađa svaka sitnica, kako ti to nije jasno - rekla je Aneli.
- Ti mene indirektno već dva dana provlačiš - kazao je Filip.
- Branila si bila Anđela, namerno. Tek kada sam rekao da me boli ku*ac šta ti pričaš, ti si si tada stala. Kada me je Ivan pitao: ''Je l' vidiš šta radi'', ja sam rekao da da - rekao je Filip.
- Ja ću svakog da branim od Ivana, svakog ko mi je na neki način drag - kazala je Aneli.
Autor: S.Z.