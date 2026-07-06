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ANĐELO MU TRN U OKU?! Aneli i Filip ušli u žučnu raspravu, Đukić uveren da ona pokušava na sve načine da izazove NJEGOVU REAKCIJU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Aneli Ahmić krenula je da dobacuje Filipi Đukiću, te je iznela tvrdnju da on na svaki način pokušava da izazove njegovu reakciju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si ljubomoran jer sam ja pričala sa Anđelom? - upitala je Aneli.

- Devojko, ne. Nemoj da misliš da ja imam dva grama mozga - istakao je Filip.

- Ja sam tebe zamolila da mi se ne obraćaš i da me ne prevociraš. Mene ove tvoje provociraju najstrašnije. One prolaze pored mene i dobacuju mi, ti si taj koji to budi u tim tvojim devojkama. Dečko, mene trenutno pogađa svaka sitnica, kako ti to nije jasno - rekla je Aneli.

- Ti mene indirektno već dva dana provlačiš - kazao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Branila si bila Anđela, namerno. Tek kada sam rekao da me boli ku*ac šta ti pričaš, ti si si tada stala. Kada me je Ivan pitao: ''Je l' vidiš šta radi'', ja sam rekao da da - rekao je Filip.

- Ja ću svakog da branim od Ivana, svakog ko mi je na neki način drag - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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