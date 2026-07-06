AKTUELNO

Zadruga

On je sigurno zaljubljen u Aneli! Asmin jasno stavio do znanja kakvo je njegovo mišljenje o Marinkoviću, pa poručio: Ne mogu da zaspim dok... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez zadrške od prvog minuta!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića.

- Ne bih rekao da me je zgazio kao miša. ja sam i znao da on ima takvo mišljenje o meni. Ja sam mislio da je on klošar i alkoholičar sve dok ga nisam upoznao. On je ovo mogao da kaže pre tri ili četiri meseca. On zamera nešto u našim vezama, a svi znamo šta je pričao za Jelenu. Zabole me ona stvar za Ivana Marinkovića. Ne znam šta bih rekao za njega. On svima sve kaže u lice. Nije on šlihtara. Nije on mene nikada štitio. Komentarisao me je, ali me nije vređao. nemam o njemju loše mišljenje. Poštujem ljude koji mi kažu sve u lice. Volim to. On gazi sve žene. Nema žene koju on ne gazi. On se naljutio na Aneli jer je bliska bila sa Anđelom. On je sto posto zaljubljen u nju. Ona to zna. Ja ne bih mogao da zaspim dok se ne osvetim. - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si se okumio sa njim Ivane, ja nisam - rekao je Anđelo.

- Ono što je Bora preživeo da ga je žena prevarila sa najboljim drugom, to treba svariti. On je polupan. Nemam više šta da dodao o Ivanu Marinkoviću - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Elita uživo

#Ivan Marinković

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Domaći

Volela bih kad bi neko stavio njegovo ime i prezime, neka piše OTAC DETETA MILJANE KULIĆ: Goca Tržan BRUTALNO o bivšem mužu Ivanu Marinkoviću

Zadruga

ZAPRETIO TAKIJU: Asmin jasno stavio do znanja kako stvari stoje, pa rekao da bi Maju napolju blokirao! (VIDEO)

Zadruga

Kako su Stanija i Aneli prošle tako će i Maja, samo gore: Uroš razvezao jezik o Alibabi, ne štedi ga na rečima! (VIDEO)

Domaći

On je na sve spreman: Anelina majka uverena da je Asmin izrazio želju da viđa dete jer ga je Stanija ostavila, pa se osvrnula na njegov viši cilj! (VI

Zadruga

Surovo iskren! Ivan proglasio Aneli najvećim blamom u istoriji, čpa ustanovio da Stanija pati za Asminom, a poseban fokus stavio na Teodoru i Filipa (

Zadruga

IMA HEMIJE MEĐU NJIMA, ALI U VEZU NIKAD NEĆE UĆI: Anđelo s užitkom dao sud o odnosu Aneli i Filipa! (VIDEO)