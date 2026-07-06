On je sigurno zaljubljen u Aneli! Asmin jasno stavio do znanja kakvo je njegovo mišljenje o Marinkoviću, pa poručio: Ne mogu da zaspim dok... (VIDEO)

Bez zadrške od prvog minuta!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića.

- Ne bih rekao da me je zgazio kao miša. ja sam i znao da on ima takvo mišljenje o meni. Ja sam mislio da je on klošar i alkoholičar sve dok ga nisam upoznao. On je ovo mogao da kaže pre tri ili četiri meseca. On zamera nešto u našim vezama, a svi znamo šta je pričao za Jelenu. Zabole me ona stvar za Ivana Marinkovića. Ne znam šta bih rekao za njega. On svima sve kaže u lice. Nije on šlihtara. Nije on mene nikada štitio. Komentarisao me je, ali me nije vređao. nemam o njemju loše mišljenje. Poštujem ljude koji mi kažu sve u lice. Volim to. On gazi sve žene. Nema žene koju on ne gazi. On se naljutio na Aneli jer je bliska bila sa Anđelom. On je sto posto zaljubljen u nju. Ona to zna. Ja ne bih mogao da zaspim dok se ne osvetim. - rekao je Asmin.

- Ti si se okumio sa njim Ivane, ja nisam - rekao je Anđelo.

- Ono što je Bora preživeo da ga je žena prevarila sa najboljim drugom, to treba svariti. On je polupan. Nemam više šta da dodao o Ivanu Marinkoviću - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović