Ne štedi reči! Dača demolirao Asmina, pa urnisao Luku: Nauči da devojke zbog tebe NE IDU MODRE (VIDEO)

Šok!

Voditelj emisije "Izbor potrčka", Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi dao svoj sud o Ivanovoj podeli budžeta.

- Ivan je mene danas odmah pitao kako mi se svidela podela budžeta, ja sam mu rekao da je bilo odlično. Jedino se Maja nije upalila, Maja je pokazala da joj novac nije ni bitan, kasnije ga je navela i za najodanijeg. Svi ostali koji su pričali da je najbolji komentator, prvi ovaj vepar, koji je ustao da se šepuri: "videćete šta će da se desi za deset dana". Asmin je pokazao danas da je dup*lizac Ivana Marinkovića. Imaš 40 godina i zapitaj se kakve stavove imaš. Što se tiče Luke, nije s razlogom poludeo, šta se on zapitao da je Ivan njemu kum?! Luka je u svojoj glavi već imao šta će da kaže, pravio je danas veštačku frku - rekao je Dača.

- Luka me očigledno nije danas dobro shvatio, ja sam rekao da sam Anitu nazvao da je provincijska prof*knjača, ja sam samo rekao da je do Luke bila ista kao koje je tada radila - dodao je Ivan.

- Danas je Uroš unakazio Daču, danas je Ivan unakazio Daču - rekao je Luka.

- Drago mi je što je Ivan unakazio ovog lažnog mangaša, postavio ga je na mesto. Ti si se urnisao kada si tukao Aneli, ja imam prava da mislim da ćeš i Anitu da tučeš kada se bude porodila. Moraš da naučiš da ne budeš nasilnik nad ženama, da ne budu modre - rekao je Virijević.

- On ćuti van stola, kao miš prolazi pored nas - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić