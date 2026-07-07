Kad bi ustao ovde da se bori sam za sebe, oprao bi me za života: Stanija demonstira susret sa Asminom ispred Odabranih! (VIDEO)

Žestoko od samog starta!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a on je dao reč Staniji Dobrojević i Asminu Durdžiću.

- Luka zna pravu istinu, koji je skakao. Oboje ste slagali. Kako si došla i šta se desilo? - započeo je Milan.

- Išla sam ka Odabranima. Kako sam žurila i odavde se ne vidi u kom trenutku ko stoji na vratima. Mi nismo imali ovakav pogled od mog ulaska. Ja kad sam prošla bila sam u šoku i nasmejala se od šoka jer je izgledalo kao sačekuša. Anita je odmah dobacivala. Luke se u tom trenutku ne sećam. Asmin je spominjao film 365 dana. Tražio je čitavo veče moj pogled. Gledao me je direktno u oči i tražio pogled. Meni je bilo neprijatno. Plašila sam se tih sitnica. Plašila sam se da mi ne priđa za sto jer sam sedela sama. Luka i Anita su sa njim dobri. Rekla sam Dači da mislim da će mi prići i da on kuva, da ne ostanem sama. Mene njihova veza ne zanima. Volela bih da je ovaj raskid duže trajao da bi se neke stvari pokazale. Asmin kad bi ustao ovde da se bori sam za sebe da bi me oprao zauvek, za života. Ja sam se davno pomirila sa tim da od toga nema ništa - objasnila je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović