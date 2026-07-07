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Haos za stolom! Maja svalila sve na Staniju, Alibaba obrnuo ploču: Smejao sam se, terao sam joj inat (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Totalni karambol!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković, kako bi dala sud o smeškanju Asmina i Stanije u Odabranima.

- Kada sam došla u Odabrane, on mi je rekao: "bio sam na vratima, Stanija i ja smo se susreli, nasmejala mi se, a posle sam ja kada je otišla". Vidi, biću iskrena, da, smatram da me je celu noć provocirao kada je dobacivao Mići da je ona u pravu, pa viri i gleda šta ja radim, pa kada je došla Sofija ustao je i otišao je da hrani labuda. Ja kada ovo čujem, vidi, Asmin je manipulator, mislim da se nasmejao, ali mislim da se i ona nasmejala, on je kvaran kao šupalj zub. Anita je meni rekla ovu verziju, ja sam videla da Anita mene ne laže, videla sam da Luka hoće da smulja i da ga odbrani. Ona kaže da sam blam što legnem posle svih tih uvreda...I on je kriv i ona, ne možeš od šoka da imaš reakciju da se smeješ, a ne može ni on - rekla je Maja.

- Maji je danas rekao: "ja sam dokazao ovim da mogu da pričam sa Stanijom kada god hoću iako sam je vređao" - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo što sam uradio, uradio sam namerno Maji da vidi šta mogu da uradim - rekao je Asmin.

- Zatičem Daču i Maju na mostiću, kaže: "zamisli prišao je da mi kaže da je osmehom dokazao da može da priča s tobom", ja sam joj odmah rekla da pusti par dana da dokaže da li može da me vrati - rekla je Stanija.

- Ja tvrdim da se nisam prvi nasmejao, ali evo, sve i da jesam, što mi onda ona nije rekla: "ma m*š u pi*ku materinu ološu jedan" - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sačekuša, on mrtav-ladan, imali smo susret oči u oči, on osmeh, a ja kako sam prošla, tako sam se smejala - rekla je Stanija.

- Ja da ne volim Maju, da volim Staniju, misliš li da li bi prešao preko stvari koje je Maja rekla za moju porodicu?! Kao malo dete plačem, ko je mene video da plačem?! Mene zanima Maja...Sve što moja mama kaže za Maju, ima pravo da kaže, kao što ima i Taki, mi smo to sami priredili, mi smo njih uvukli u naša go*na. Ne mogu mami da se obratim od sramote - rekao je Asmin.

- Ja sam rekao Maji da nas ne mešaju, ne želim da budem mirođija u ovom haosu. Stanija, kada se to desilo, je ušla, nije imala bes i govorila: "monstrum mi se smeje", a i on isto nije ušao i rekao neke uvrede. Oboje nisu ostali imuni na taj susret - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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