Ne prestaje da maže oči Maji: Asmin tvrdi da Stanija sve laže o njihovom osmehivanju (VIDEO)

Ne odustaje!

U toku je "Igra istine". Ivan Marinković postavio je prvo pitanje Filipu Đukiću.

- Vidim da ste sada okej i da ti cvetaš pored nje, kako sad gledaš na situaciju i da li misliš da ona tebe zaj*bava i šta bi sa onim stavom da joj nikad nećeš prići?

- Ona mi je i jutros rekla da joj se ne obraćam, pa mi se obratila. Imamo površnu komunikaciju, za dalja uputstva moraš nju da pitaš. Ja sam rekao da ću dati sve od sebe, umirem. Ne mislim da me koristi. Nikad nisam bio u ovakvoj situaciji. Ne znam kako da se ponašam, komplikovana situacija. Kao da nam je lakše da ovako pričamo. Stanija, do sada si uvek bila kad je tvoja tema bila da skačeš, a sinoć kad se potegla tema nisi deset rečenica progovorila, pa me zanima zašto je to tako - rekao je Filip.

- Sve je došlo na svoje. U jako kratkom periodu se pokazalo sve. Toliko se komentariše njegova sačekuša i moj šok osmeh. On bi da me zatvori, pa da me natera da se na silu zaljubim. Meni njegova veza sa bilo kojom devojkom trenutno ne smeta. Sa onim spektaklom što su nam priredili u petak mislila sam da neće doći odmah do pomirenja, pošto najbolje ovde poznajem njegov mozak. Očekivala sam da se desi nakon par dana, a kad sam se vraća sa doka on je meni napravio sačekušu. Ja sam žurila i nisam ga videla jer se uvukao na vrata - rekla je Stanija.

- Sve laže - rekao je Asmin Maji.

- Ovoliki mu je bio kez, to je jedina istina. Sad sam videla Maju i Daču na mostiću gde je on valjda rekao da sam se smejala i da je dokazao time da može da me vrati - rekla je Stanija.

- On je rekao kad je došla namerno da provocira da j eotišao u pušionu - rekla je Maja.

- Nikad do razgovora između mene i njega ne bi moglo da dođe. Sinoć sam bila blaga da bih pažljivo slušala šta on priča i kako manipuliše - rekla je Stanija.

Autor: A.Anđić